Борьба со спамом отразилась на работе российских банков
Российский финансовый рынок оказался на пороге кризиса после вступления в силу 1 сентября новых правил по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством.
Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер‑министру Михаилу Мишустину.
По данным представителей банковского сектора, в результате новых норм уже заблокировали примерно треть всех телефонных коммуникаций с клиентами. В письме отмечается, что это создало риск «практически полной парализации» информационного взаимодействия банков с клиентурой, в том числе в вопросах противодействия мошенничеству и легализации преступных доходов.
Кредитные организации, микрофинансовые компании, страховые фирмы и коллекторы теперь испытывают трудности при выходе на клиентов, а банки столкнулись с резким ростом расходов на связь.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября абоненты могут запретить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или его приложение. Меру предусмотрели законом о защите граждан от мошенников. Операторов обязали передавать информацию об инициаторе вызова, которая будет отображаться на телефоне: название организации и вид её деятельности (например, «банк», «реклама», «недвижимость»).
Текст идентификатора может содержать до 32 символов.
