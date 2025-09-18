Достижения.рф

Борьба со спамом отразилась на работе российских банков

РБК: российские банки говорят о предкризисной ситуации на фоне борьбы со спамом
Фото: istockphoto/Devonyu

Российский финансовый рынок оказался на пороге кризиса после вступления в силу 1 сентября новых правил по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством.



Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер‑министру Михаилу Мишустину.

По данным представителей банковского сектора, в результате новых норм уже заблокировали примерно треть всех телефонных коммуникаций с клиентами. В письме отмечается, что это создало риск «практически полной парализации» информационного взаимодействия банков с клиентурой, в том числе в вопросах противодействия мошенничеству и легализации преступных доходов.

Кредитные организации, микрофинансовые компании, страховые фирмы и коллекторы теперь испытывают трудности при выходе на клиентов, а банки столкнулись с резким ростом расходов на связь.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября абоненты могут запретить массовые обзвоны через личный кабинет оператора или его приложение. Меру предусмотрели законом о защите граждан от мошенников. Операторов обязали передавать информацию об инициаторе вызова, которая будет отображаться на телефоне: название организации и вид её деятельности (например, «банк», «реклама», «недвижимость»).

Текст идентификатора может содержать до 32 символов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0