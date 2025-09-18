Борьба со спамом отразилась на работе российских банков

18 сентября 2025, 13:58

РБК: российские банки говорят о предкризисной ситуации на фоне борьбы со спамом

Фото: istockphoto/Devonyu

Российский финансовый рынок оказался на пороге кризиса после вступления в силу 1 сентября новых правил по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством.