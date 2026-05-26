Адвокат рассказал, почему нельзя шпионить за супругом без его ведома
Супругам запрещено друг за другом шпионить — брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции РФ. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Сергей Жорин.
Установить геолокационное приложение или датчик на смартфон супруга можно только с его ведома и согласия. Геолокация может раскрыть множество аспектов личной жизни человека, включая его место жительства, работу, отдых и круг общения.
Поэтому тайная установка следящего ПО, трекера или получение доступа к аккаунту без согласия партнера является незаконной и может привести к юридическим последствиям, отметил эксперт. Бытовые GPS-устройства не считаются шпионским оборудованием, однако их скрытое использование в личных целях может повлечь за собой уголовное преследование, добавил Жорин.
