Невролог перечислила рабочие методы избавления от укачивания в транспорте
Избавиться от укачивания в транспорте можно, если натренировать вестибулярный аппарат. Об этом сообщила невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в беседе с «Лентой.ру».
Врач предложила несколько упражнений для борьбы с укачиванием. Например, медленные повороты головы в разные стороны, которые можно выполнять сидя или стоя. Также полезно поворачивать голову во время ходьбы. Невролог рекомендовала учиться аккуратно ходить по линиям на полу. Для детей хорошим средством может стать катание на качелях.
Людям, страдающим от укачивания в транспорте, Чудинская советует ежедневно выполнять эти упражнения по несколько минут. Начинать следует с простых движений, постепенно увеличивая их сложность. Важно не допускать появления тошноты или сильного головокружения.
Кроме того, эксперт рекомендует в транспорте стараться смотреть вдаль и выбирать места с меньшей ощущаемой качкой: в автомобиле это переднее сидение, а на корабле — его середина. Также невролог советует избегать длительного использования телефона во время поездок, чтобы не вчитываться в экран.
