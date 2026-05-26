Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал, как выбрать самые полезные ягоды. Об этом пишет aif.ru.
По его словам, ключевым фактором при выборе ягод является их сахаристость. Распространено заблуждение о том, что кислые ягоды содержат меньше сахара, чем сладкие. На самом деле, вкус ягод определяется не только количеством сахаров, но и их составом, указал он. Кислотность также влияет на восприятие вкуса, поэтому, например, клубника, которая кажется сладкой, на самом деле содержит меньше сахара, чем голубика или смородина.
Врач подчеркнул, что все ягоды полезны для здоровья. Однако наибольшее количество ценных веществ содержится в темных плодах с насыщенным красным или фиолетовым цветом. Спахов добавил, что такой цвет обычно свидетельствует о высоком содержании природных соединений и антиоксидантов, оказывающих положительное влияние на организм.
Читайте также: