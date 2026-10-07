Адвокат рассказала, чем грозит тайная трансляция онлайн-свиданий

07 октября 2026, 13:41

Мария Ярмуш: за трансляцию онлайн-свиданий могут посадить на шесть лет

Фото: istockphoto / Yingko

За тайную трансляцию онлайн-свиданий ради заработка может грозить уголовное наказание, вплоть до шести лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.