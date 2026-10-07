Адвокат рассказала, чем грозит тайная трансляция онлайн-свиданий
За тайную трансляцию онлайн-свиданий ради заработка может грозить уголовное наказание, вплоть до шести лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее сообщалось о стримере из Тюмени, который знакомился с девушками в интернете, приглашал их в видеочат и во время флирта предлагал раздеться до белья. Собеседницы не знали, что трансляцию смотрят подписчики и отправляют автору донаты. По информации СМИ, один из зрителей перевёл около 40 тысяч рублей.
Ярмуш подчеркнула, что такие действия нельзя считать безобидной шуткой. По её словам, они могут подпадать под статью 137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Поскольку стример получал пожертвование и действовал из корыстных побуждений, речь может идти о части 2 статьи, которая предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырёх лет с возможным запретом заниматься определённой деятельностью до пяти лет.
Кроме того, каждая пострадавшая девушка вправе потребовать удалить порочащую её информацию и компенсировать моральный вред в соответствии со статьёй 152 ГК РФ.
Наиболее серьёзное наказание, по словам адвоката, возможно, если судебная экспертиза признает распространённые видео порнографическими материалами. В таком случае стримеру может грозить ответственность по части 3 статьи 242 УК РФ за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета. Санкция предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
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