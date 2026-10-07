«Королева марафонов» задолжала ФНС почти 300 тысяч
Блогерше Елене Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов на недвижимость, которая осталась у нее после уголовного дела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, у 45-летней «королевы марафонов» до сих пор сохраняются несколько объектов общей стоимостью около 250 миллионов рублей, и на них ФНС начислила налоги за 2025 год.
Среди оставшихся активов — земельный участок площадью 35 соток в деревне Обушково в «Миллениум парке», рыночная стоимость которого достигает 210 миллионов рублей. За него блогерше начислили налог в 34 тысячи рублей. Кроме того, у нее участок на 5 соток в Крыму стоимостью примерно 12 миллионов (налог — три тысячи), два машиноместа в Москве на Серпуховском валу площадью 15 и 7 квадратов и общей стоимостью около четырех миллионов рублей (налог — 10 тысяч) а также автомобиль Bentley Continental 2019 года выпуска стоимостью примерно 22 миллиона рублей (налог — 215 тысяч).
По закону Блиновская должна оплатить все начисленные налоги до 2 декабря. В пересчете на новый доход блогерши это 35 ее зарплат. Ранее стало известно, что в колонии «королева марафонов» работает швеей и получает 6700 рублей в месяц.
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