«Королева марафонов» задолжала ФНС почти 300 тысяч

07 октября 2026, 11:15

SHOT: Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов на имущество

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Блогерше Елене Блиновской начислили почти 300 тысяч рублей налогов на недвижимость, которая осталась у нее после уголовного дела. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.