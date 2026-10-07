Психолог объяснил, почему Петербург помогает справляться с тревогой
Петербургская городская среда сама по себе может помогать снижать психологическое напряжение и тревожность. Кандидат психологических наук Алексей Кутейников отметил, что представление о Северной столице как о сложном с психологической точки зрения городе преувеличено.
В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» психолог сравнил Петербург с Москвой. По его словам, столица отличается более высоким уровнем тревожности и информационной нагрузки, однако развитая сфера отдыха и большое количество развлечений позволяют жителям переключаться. При этом, считает специалист, такие возможности скорее маскируют психологические проблемы, чем устраняют их.
Петербург Кутейников назвал более гармоничным городом. По его мнению, архитектура, историческая среда и эстетическое восприятие Северной столицы способны сами по себе сглаживать нервное напряжение и тревогу.
При этом уровень тревожности среди петербуржцев остаётся высоким. Одной из причин психолог назвал снижение доходов при росте цен. Также на состояние людей влияют последствия пережитых тяжёлых событий.
Сравнивая Петербург с северными странами, Кутейников отметил, что в Финляндии и Швеции тёмное время года длится дольше, однако это не делает Петербург уникальным с точки зрения сезонного психологического напряжения.
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