Психолог объяснил, почему Петербург помогает справляться с тревогой

07 октября 2026, 13:29

Психолог Кутейников объяснил, почему Петербург сглаживает тревогу

Фото: istockphoto / Vladislav Zolotov

Петербургская городская среда сама по себе может помогать снижать психологическое напряжение и тревожность. Кандидат психологических наук Алексей Кутейников отметил, что представление о Северной столице как о сложном с психологической точки зрения городе преувеличено.