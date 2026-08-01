Адвокат рассказала, что можно по закону забирать из отеля при выселении

01 августа 2026, 11:11

Адвокат Шалуба: шампунь и тапочки можно увозить из отеля, вешалки — нет

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Гость оплачивает не имущество в номере, а гостиничную услугу. И вещи, которые находятся в нем, не переходят в собственность гостя только потому, что он оплатил номер. Однако есть и те вещи, которые забирать можно. Об этом сообщила «Газете.Ru» адвокат, эксперт по земельному праву и недвижимости Наталья Шалуба.