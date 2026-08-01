Адвокат рассказала, что можно по закону забирать из отеля при выселении
Гость оплачивает не имущество в номере, а гостиничную услугу. И вещи, которые находятся в нем, не переходят в собственность гостя только потому, что он оплатил номер. Однако есть и те вещи, которые забирать можно. Об этом сообщила «Газете.Ru» адвокат, эксперт по земельному праву и недвижимости Наталья Шалуба.
Адвокат разъяснила, что гость имеет право забрать предметы, предоставленные в качестве индивидуального расходного материала, комплимента или сувенира. К таким предметам относятся мини-флаконы с шампунем, гелем для душа, кондиционером, лосьоном, одноразовая зубная щетка и паста, бритва, расческа, шапочка для душа, ватные диски и палочки, санитарные пакеты, тапочки, пакетики с чаем, кофе, сахаром и сливками (если они предоставлены как комплимент), а также блокнот, ручка, открытка, рекламные материалы отеля, швейный набор, губка для обуви, салфетки (если они размещены как расходные принадлежности).
Однако Шалуба подчеркнула, что нельзя увозить предметы, предназначенные для временного пользования. Это включает полотенца, халаты, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, вешалки, фен, чайник, кофемашину, чашки, стаканы, бокалы, тарелки, пульты от телевизора и кондиционера, светильники, элементы декора, картины, зонты, книги и многоразовые флаконы с косметикой, особенно те, что закреплены в ванной комнате. Эти предметы не являются подарками для гостя и предназначены для обеспечения комфорта проживания, поэтому после выезда их следует оставить в номере для дальнейшего использования.
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