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Россиянам перечислили способы защититься от комаров

ВОЗ: Для защиты от комаров дома нужно выливать воду из емкостей со стоячей водой
Фото: iStock/nechaev-kon

Россиянам перечислили способы защититься от комаров. Об этом сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости.



В ВОЗ подчеркнули, что комары размножаются в стоячей воде, поэтому рекомендуется убирать такие источники в доме и вокруг него. Также стоит использовать репелленты и москитные сетки на окна, а одежду выбирать с длинными рукавами.

Согласно информации ведомства, при повышении температуры после укуса насекомого, боли в суставах или нарушении сознания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова назвала три работающих вещества в репеллентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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