01 августа 2026, 09:28

ВОЗ: Для защиты от комаров дома нужно выливать воду из емкостей со стоячей водой

Фото: iStock/nechaev-kon

Россиянам перечислили способы защититься от комаров. Об этом сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости.