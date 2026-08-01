Россиянам перечислили способы защититься от комаров
Россиянам перечислили способы защититься от комаров. Об этом сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости.
В ВОЗ подчеркнули, что комары размножаются в стоячей воде, поэтому рекомендуется убирать такие источники в доме и вокруг него. Также стоит использовать репелленты и москитные сетки на окна, а одежду выбирать с длинными рукавами.
Согласно информации ведомства, при повышении температуры после укуса насекомого, боли в суставах или нарушении сознания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Ранее врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова назвала три работающих вещества в репеллентах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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