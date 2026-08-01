Гипертоникам назвали лучший ужин для контроля давления

01 августа 2026, 08:42

Диетолог Райт посоветовала гипертоникам есть на ужин лосося, шпинат и батат

Фото: iStock/Muratani

Диетологи Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано назвали вариант ужина, который они считают лучшим для людей с гипертонической болезнью. Об этом пишет издание Parade.