Гипертоникам назвали лучший ужин для контроля давления
Диетологи Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано назвали вариант ужина, который они считают лучшим для людей с гипертонической болезнью. Об этом пишет издание Parade.
Медики рекомендуют гипертоникам выбирать для ужина блюда с лососем, шпинатом и бататом. Эти продукты богаты полезными веществами, которые помогают поддерживать нормальное артериальное давление.
В шпинате и батате содержится много клетчатки и калия, а лосось является источником белка и полезных ненасыщенных жиров. Эти ингредиенты можно готовить с минимальным добавлением соли, и они сохранят свои вкусовые качества, отметила Клингбейл.
Зумпано подчеркнула, что шпинат, лосось и батат не только полезны, но и просты в приготовлении. Ужин из этих продуктов можно приготовить за 30 минут или меньше. Кац посоветовала запекать батат и лосось в духовке, на гриле или в аэрогриле вместо жарки на сковороде. Для усиления вкуса рыбы она рекомендовала использовать чеснок, лимон, травы, паприку, перец, уксус или смеси приправ без соли или с минимальным её содержанием.
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