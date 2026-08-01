Климатолог объяснил, почему погода становится более «нервозной»

01 августа 2026, 09:54

Климатолог Иошпа рассказал о «нервозной» погоде в России

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России из-за изменений в климатической системе отмечается учащение и усиление ливней и гроз. Об этом сообщил климатолог Александр Иошпа в беседе с ТАСС.