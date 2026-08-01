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Климатолог объяснил, почему погода становится более «нервозной»

Климатолог Иошпа рассказал о «нервозной» погоде в России
Фото: iStock/Yury Karamanenko

В России из-за изменений в климатической системе отмечается учащение и усиление ливней и гроз. Об этом сообщил климатолог Александр Иошпа в беседе с ТАСС.



Колебания температуры воздуха влияют на весь климат страны, делая погодные условия более нестабильными и непредсказуемыми с увеличенной амплитудой изменений, пояснил эксперт.

Иошпа обратил внимание на то, что в российских регионах формируется конвективная кучево-дождевая облачность. По мнению климатолога, это явление обусловлено контрастом воздушных масс, поступающих в Россию.

Ранее заместитель начальника Крымского гидрометцентра и главный синоптик региона Вероника Шенгелая заявила, что в начале августа на Крымском полуострове температура воздуха может достигать +33 °C. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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