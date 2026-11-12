Адвокат рассказала о порядке раздела супружеских долгов

12 ноября 2026, 13:03

Адвокат Каракозова: личный долг супруга способен привести к продаже квартиры

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Супруг, не бравший кредит, при банкротстве мужа или жены может лишиться совместно нажитого имущества, если долг признают общим.





Адвокат по семейным делам Анна Каракозова в беседе с «Известиями» объяснила, что кредит, взятый в браке, не становится общим автоматически, поскольку значение имеет, на что потрачены деньги.



Так, если супруги оформляли кредит как созаемщики, обязательство общее. Если же заемщик один, но деньги пошли на семейные нужды — квартиру, машину, учебу, лечение или отпуск, — долг также могут признать общим. Если супруг занимал для себя (личные поездки, подарки третьим лицам) или на предпринимательство, не связанное с нуждами семьи, долг считается личным.



От этого зависит, какое имущество пойдет на погашение. По личным обязательствам взыскание сначала обращается на собственность должника, а при ее нехватке кредитор может потребовать выделить долю, которая досталась бы должнику при разделе совместно нажитого имущества. Личная собственность второго супруга по такому долгу отвечать не должна. Общие обязательства погашаются за счет общего имущества, а при недостатке средств супруги несут солидарную ответственность имуществом каждого.



Даже личный долг может привести к продаже совместно нажитой недвижимости. В банкротстве общий объект реализуют целиком: часть выручки, соответствующая доле должника, идет в конкурсную массу, остальное выплачивается второму супругу. При наличии общих обязательств его деньги сначала направляются на расчеты по ним. Если цена продажи ниже рыночной, второй супруг получит свою часть фактической выручки, а не оцененную долю.



Оставить имущество в семье позволяет преимущественное право покупки: до торгов финансовый управляющий должен предложить супругу выкуп по начальной цене. При отсутствии общих долгов достаточно оплатить стоимость доли банкрота, если же общие долги установлены в реестре требований кредиторов, потребуется полная оплата.



Во время дела адвокат рекомендовала проверить, не попало ли в конкурсную массу личное имущество второго супруга, приобретенное до брака или полученное по наследству. Если такие активы включены безосновательно, нужно добиваться их исключения, оспаривать несправедливую оценку собственности, а при наличии юридических оснований требовать отступления от равенства супружеских долей.



Заранее перераспределить активы в пользу супруга без долгов позволяет брачный договор, но его нередко заключают, когда признаки банкротства уже очевидны. Тогда возникает риск оспаривания сделки: по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве суд может признать недействительной сделку, совершенную с целью причинить вред кредиторам в течение трех лет до принятия заявления о банкротстве либо после него. Сам по себе трехлетний срок не делает любой брачный договор недействительным.





«Брачный договор не может рассматриваться как экстренный инструмент для защиты активов в банкротстве. Заключать его следует заблаговременно, после юридической оценки обязательств супругов и будущих рисков», — заключила адвокат.