Россиянам посоветовали завести цифрового двойника для карт лояльности
При оформлении карты лояльности безопаснее указывать минимум данных, а лучше завести для этого «цифрового двойника» — вымышленные Ф. И. О. и отдельный e-mail. Об этом RT рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
Специалисты предупредили, что человек, оформляя бонусную карту — в кафе, магазине или на заправке, — дает согласие на обработку персональных данных, а значит, появляется риск утечки, и база может попасть к злоумышленникам.
Мошенники активно собирают такие сведения, и чем больше у них информации, тем успешнее проходят атаки. Особенно опасна связка «телефон + Ф. И. О. + дата рождения»: с ней возможен перехват СМС через дублирование сим-карты, восстановление доступа к банковским приложениям и маркетплейсам с привязанной картой.
В организации пояснили, что для карт лояльности действуют четкие правила безопасного заполнения. Самый надежный способ — оформить карту от имени «цифрового двойника». Вымышленные данные стоит использовать для любых неофициальных взаимодействий, но не для банков или МФЦ. В качестве альтернативы можно придумать Ф. И. О. и завести отдельный почтовый адрес — e-mail часто просят при регистрации, поэтому лучше указывать дополнительный.
Необязательные поля анкеты можно оставлять пустыми, поскольку на скидку это не повлияет. Лишними для программы лояльности эксперты назвали паспортные данные, информацию о семейном положении, наличии и составе семьи: если организация их запрашивает, это может указывать на сбор сведений для продажи третьим лицам.
В Роскачестве подчеркнули, что карта лояльности должна оставаться просто картой, а не цифровым портретом человека. Минимальный набор данных снижает вероятность утечки и риск того, что профилем воспользуются злоумышленники.
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