Россиянам посоветовали завести цифрового двойника для карт лояльности

12 ноября 2026, 09:29

Роскачество: карты лояльности лучше оформлять на вымышленные данные

Фото: iStock/BernardaSv

При оформлении карты лояльности безопаснее указывать минимум данных, а лучше завести для этого «цифрового двойника» — вымышленные Ф. И. О. и отдельный e-mail. Об этом RT рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.