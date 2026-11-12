Юрист предупредила, чем грозит арендатору самовольный ремонт в съемной квартире
Юрист Георгиева: новые обои и смена мебели в съемной квартире грозят возмещением
Размещенная на стене картина и смена мебели в съемной квартире могут закончиться для арендатора возмещением убытков. Максимум, что можно сделать в съемном жилье без согласия собственника, — это поменять перегоревшие лампочки или, например, подкрутить расшатавшиеся ручки на дверях.
Как предупредила в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева, желание улучшить условия проживания может обернуться претензиями.
«Однако даже, казалось бы, элементарное желание повесить на стену часы или картину может обернуться неприятностями. Потому что, просверлив дыру в стене, арендатор портит обои, и собственник имеет полное основание потребовать вернуть все в первоначальное состояние. А значит, придется искать такие же обои и все переклеивать», — отметила юрист.
При этом арендатор может думать, что улучшает условия проживания в квартире, а по факту получит претензии. К примеру, если самовольно избавится от старой мебели и поставит современную новую. Ведь для владельца имеющиеся предметы быта, возможно, ценны как память.
«Такая самовольная деятельность способна привести к досрочному расторжению договора аренды, потому что были нарушены его условия. При этом собственник вправе не возвращать арендатору внесенный депозит, так как тот испортил его имущество», — подчеркнула Георгиева.
Кроме того, арендодатель вправе потребовать возмещения убытков. И суммы могут быть особенно крупными, если арендатор сделал без согласия какую-то перепланировку, потому что в некоторых случаях владелец может попасть из-за этого под административную ответственность и получить требование вернуть все в первоначальное состояние.
«В этом случае он может провести необходимые работы, а потом выставить арендатору счет за них, плюс штраф, который ему приписали. А еще здесь вполне уместно будет требование компенсировать моральный вред», — отметила юрист.
Поэтому любые работы в съемной квартире следует не просто согласовывать с арендодателем, но и фиксировать его разрешение в дополнении к договору. При этом важно как можно подробнее прописывать все условия. Если просто сформулировать «разрешено покрасить стены», арендодатель потом может заявить, что позволил просто обновить их, а получил радикальную смену цвета. Арендатор в этом случае снова рискует пострадать, заключила Георгиева.