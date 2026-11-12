Юрист предупредила, чем грозит арендатору самовольный ремонт в съемной квартире

12 ноября 2026, 11:20

Юрист Георгиева: новые обои и смена мебели в съемной квартире грозят возмещением

Фото: iStock/gpointstudio

Размещенная на стене картина и смена мебели в съемной квартире могут закончиться для арендатора возмещением убытков. Максимум, что можно сделать в съемном жилье без согласия собственника, — это поменять перегоревшие лампочки или, например, подкрутить расшатавшиеся ручки на дверях.





Как предупредила в беседе с Москвой 24 юрист Алла Георгиева, желание улучшить условия проживания может обернуться претензиями.





«Однако даже, казалось бы, элементарное желание повесить на стену часы или картину может обернуться неприятностями. Потому что, просверлив дыру в стене, арендатор портит обои, и собственник имеет полное основание потребовать вернуть все в первоначальное состояние. А значит, придется искать такие же обои и все переклеивать», — отметила юрист.

«Такая самовольная деятельность способна привести к досрочному расторжению договора аренды, потому что были нарушены его условия. При этом собственник вправе не возвращать арендатору внесенный депозит, так как тот испортил его имущество», — подчеркнула Георгиева.

«В этом случае он может провести необходимые работы, а потом выставить арендатору счет за них, плюс штраф, который ему приписали. А еще здесь вполне уместно будет требование компенсировать моральный вред», — отметила юрист.