Адвокат разъяснил, грозит ли штраф за лайки и просмотры материалов иноагентов

09 февраля 2026, 21:36

Адвокат Жорин: россиянам не грозит наказание за лайки видео иноагентов

Фото: Istock/Urupong

Адвокат Сергей Жорин заявил, что в России нет нормы, которая устанавливает ответственность за лайки или просмотры видео иностранных агентов в соцсетях.





В беседе с «NEWS.ru» Жорин уточнил, что статус такого лица не формирует состав правонарушения для пользователя.

«Почему появились слухи о штрафах за лайки? В 2025 году в КоАП РФ была введена новая статья 13.53, которая действует с 1 сентября. Она предусматривает административную ответственность за умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием интернет-платформ и сервисов вроде YouTube», — пояснил эксперт.