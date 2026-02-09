Адвокат разъяснил, грозит ли штраф за лайки и просмотры материалов иноагентов
Адвокат Жорин: россиянам не грозит наказание за лайки видео иноагентов
Адвокат Сергей Жорин заявил, что в России нет нормы, которая устанавливает ответственность за лайки или просмотры видео иностранных агентов в соцсетях.
В беседе с «NEWS.ru» Жорин уточнил, что статус такого лица не формирует состав правонарушения для пользователя.
«Почему появились слухи о штрафах за лайки? В 2025 году в КоАП РФ была введена новая статья 13.53, которая действует с 1 сентября. Она предусматривает административную ответственность за умышленный поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием интернет-платформ и сервисов вроде YouTube», — пояснил эксперт.Адвокат указал, что штраф в 3-5 тысяч рублей возможен только за материалы из списка экстремистских. Статус иностранного агента здесь не важен. За обычные просмотры или реакции на контент иноагентов ответственность не наступает, если нет экстремизма, заключил Жорин.