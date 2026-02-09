В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников под видом «газовых служб»

09 февраля 2026, 19:42

Депутат Немкин: участились случаи поддельных «актов о недопуске» газа

Фото: Istock/NanoStockk

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил о новой мошеннической схеме, связанной с газовым оборудованием. Жители разных городов получают поддельные SMS и «акты о недопуске» от организаций, которые маскируются под официальные газовые службы.





В беседе с «RT» Немкин пояснил, что мошенники выдают себя за официальные службы, требуя срочной проверки, оплаты или допуска в квартиру.



Депутат подчеркнул, что работу с газовым оборудованием проводят только аккредитованные компании с аттестованными сотрудниками, а все прочие фирмы действуют незаконно.

«Не стоит реагировать на СМС и бумажные уведомления от неизвестных организаций, даже если они выглядят «официально». Любую информацию о проверках, недопуске или обслуживании необходимо перепроверять напрямую — через официальный сайт газовой службы или по телефонам, указанным в квитанциях», — заявил политик.