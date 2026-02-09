Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Эксперт по ЖКХ Бондарь: единый график платежей ЖКУ устранит путаницу для жителей
С 1 марта в России вводят единые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о главных плюсах этих изменений.
В беседе с «NEWS.ru» Бондарь отметил, что новые правила устанавливают общий для всех регионов график.
«Исчезнет путаница. Теперь легче запомнить единое для всех правило: квитанция приходит до 5-го, а оплатить её нужно до 15-го. Например, платёж за февраль 2026 года по новым правилам можно будет внести до 15 марта», — заявил эксперт.Специалист пояснил, что закон фиксирует эти сроки, и ни договор, ни решение жильцов не могут их изменить. По его словам, новый порядок даёт жильцам два практических преимущества.
У граждан появляется больше времени на проверку квитанций и сверку показаний счётчиков без риска просрочки. Кроме того, график платежей лучше согласуется с типичными сроками получения зарплаты и пенсии, которые часто поступают после 10-го числа.