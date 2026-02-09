Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ

09 февраля 2026, 20:21

Эксперт по ЖКХ Бондарь: единый график платежей ЖКУ устранит путаницу для жителей

Фото: Istock/Igor Skripachev

С 1 марта в России вводят единые сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о главных плюсах этих изменений.





В беседе с «NEWS.ru» Бондарь отметил, что новые правила устанавливают общий для всех регионов график.

«Исчезнет путаница. Теперь легче запомнить единое для всех правило: квитанция приходит до 5-го, а оплатить её нужно до 15-го. Например, платёж за февраль 2026 года по новым правилам можно будет внести до 15 марта», — заявил эксперт.