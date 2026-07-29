Адвокат разъяснил, когда сотрудник вправе не ехать в командировку

29 июля 2026, 09:08

Адвокат Баранов: в ряде случаев отказ от командировки будет законным

Фото: iStock/RossHelen

Адвокат Игорь Баранов напомнил, что закон позволяет работнику отказаться от служебной поездки в ряде ситуаций.