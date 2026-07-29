Адвокат разъяснил, когда сотрудник вправе не ехать в командировку
Адвокат Игорь Баранов напомнил, что закон позволяет работнику отказаться от служебной поездки в ряде ситуаций.
Работодатель не вправе отправлять беременную сотрудницу в командировку. Мужчина в беседе с RT добавил, что для ряда других категорий персонала требуется предварительное письменное согласие.
В этот перечень входят женщины с детьми младше трёх лет, одинокие родители ребёнка до 14 лет, родители детей с инвалидностью. Право отказаться от поездки есть и у тех, кто ухаживает за заболевшим родственником при наличии медицинского заключения. Основанием для отказа станет и нарушение процедуры оформления. Работодатель должен издать распоряжение о поездке, сохранить за сотрудником должность и средний заработок, возместить затраты на дорогу, жильё и иные связанные расходы.
Если льгот для работника закон не предусматривает, а поездка соответствует его обязанностям и оформлена без нарушений, отказ могут признать дисциплинарным проступком. В такой ситуации сотруднику грозит взыскание.
Собираясь в командировку, заранее уточните даты поездки, маршрут, адрес проживания и рабочий график. Проверьте документы: паспорт, билеты, бронь гостиницы, командировочное удостоверение или приказ, если его оформляет работодатель. Возьмите банковскую карту, немного наличных, зарядные устройства, лекарства и контакты коллег или принимающей стороны. Вещи лучше собирать с учётом погоды и формата встреч: деловую одежду, удобную обувь и минимальный набор повседневных вещей.
Рабочие материалы стоит подготовить отдельно: ноутбук, зарядку, презентации, документы и доступы к необходимым сервисам. Сохраните важные файлы не только на устройстве, но и в облачном хранилище. До отъезда предупредите коллег о сроках отсутствия, настройте автоответчик в почте и уточните порядок отчётности по расходам. Чеки за билеты, гостиницу, такси и другие служебные траты лучше складывать в отдельный конверт или фотографировать сразу после оплаты.
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