Химик призвал проверять маркировку пластиковых контейнеров перед разогревом еды

29 июля 2026, 08:50

Химик Дорохов: в некоторых контейнерах разогревать пищу не рекомендуется

Фото: iStock/NadiaCruzova

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов посоветовал разогревать пищу в пластиковой таре лишь при наличии разрешающей маркировки.