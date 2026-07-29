Химик призвал проверять маркировку пластиковых контейнеров перед разогревом еды
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов посоветовал разогревать пищу в пластиковой таре лишь при наличии разрешающей маркировки.
Подходящую для СВЧ-печи посуду производители отмечают пиктограммой микроволновки или надписью «Microwave Safe». Такие изделия рассчитаны на нагрев в установленных условиях и проходят необходимые санитарные проверки. При отсутствии обозначения контейнер лучше не ставить в микроволновку, даже если он кажется плотным и прочным. Непредназначенный для нагрева пластик способен изменить форму, потерять жёсткость и выделить в еду отдельные компоненты материала.
Чаще всего для разогрева применяют полипропилен с обозначением PP или цифрой 5. Однако сам по себе код пластика не гарантирует безопасность: решающим ориентиром остаётся инструкция изготовителя.
Эксперт в беседе с RT не рекомендует греть продукты в одноразовой упаковке, стаканчиках, таре от готовых блюд и контейнерах без понятного происхождения. Посуда с разрешением для микроволновки при соблюдении рекомендаций не должна превышать нормы по переносу веществ в пищу.
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