Губернатор Кузбасса сделал важное заявление об убежищах в школах
В школах убежища должны быть оборудованы. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк на прямой линии, которая состоялась 28 июля.
По его словам, в каждом школьном убежище должна быть полная аптечка для оказания первой помощи. Губернатор подчеркнул важность обеспечения безопасности детей и заявил, что все школы обязаны подготовить надёжные защитные помещения.
Он также потребовал, чтобы эти убежища были чистыми и сухими, а проходы к ним — свободными от ненужных вещей и старой мебели. Вопрос об оснащении школ специальными помещениями возник в ответ на вопрос жителя Новокузнецка о наличии убежища в его доме, говорится в материале «Сибдепо».
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