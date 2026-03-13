Достижения.рф

Адвокат Рябов рассказал, почему SHAMAN сможет выступать под своим псевдонимом

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (сценический псевдоним Shaman) вправе продолжать использовать иностранное имя на территории России, так как соответствующий товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Владислав Рябов.



С 1 марта в России действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных информационных носителях. Однако, как пояснил юрист, для Дронова сделано исключение на законных основаниях: у артиста есть зарегистрированный товарный знак «Shaman».

По словам адвоката, регистрация распространяется, в том числе, на выпуск музыкальной продукции, услуги артистов, сочинение музыки, организацию и проведение развлекательных мероприятий. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Роспатента, товарный знак Дронов оформил в 2024 году.

Александр Огарёв

