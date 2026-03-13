Адвокат Рябов рассказал, почему SHAMAN сможет выступать под своим псевдонимом
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (сценический псевдоним Shaman) вправе продолжать использовать иностранное имя на территории России, так как соответствующий товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Владислав Рябов.
С 1 марта в России действуют ограничения на использование иностранных слов на вывесках и иных информационных носителях. Однако, как пояснил юрист, для Дронова сделано исключение на законных основаниях: у артиста есть зарегистрированный товарный знак «Shaman».
По словам адвоката, регистрация распространяется, в том числе, на выпуск музыкальной продукции, услуги артистов, сочинение музыки, организацию и проведение развлекательных мероприятий. Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Роспатента, товарный знак Дронов оформил в 2024 году.
