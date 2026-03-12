Захарова: западные политики цитируют песню Shaman «Я русский»

12 марта 2026, 18:18

Мария Захарова (Фото: Telegram/MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о заявлениях западных политиков, которые утверждают, что Россия якобы получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Она сравнила их слова со строкой из песни Shaman «Я русский».





Во время брифинга Захарова прокомментировала высказывания президента Европейского совета Антониу Кошты и ряда других западноевропейских политиков. По ее словам, когда они говорят о том, что Россия якобы является главным выгодополучателем происходящих событий, это звучит как цитата из известной песни, но в другом смысле.





«Когда Кошта и другие западноевропейские деятели говорят о том, что Россия якобы является главным бенефициаром трагических событий на Ближнем Востоке, складывается ощущение, что они действительно цитируют песню, но совершенно не в том ключе», — отметила дипломат.