«Патриотизм — это свобода»: SHAMAN ответил на жалобу о псевдониме на латинице

09 марта 2026, 06:17

Певец SHAMAN ответил на жалобу о псевдониме на латинице

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал обращение на него в прокуратуру по поводу закона о защите русского языка и ограничении использования англицизмов. Об этом пишет «КП».





В беседе с изданием исполнитель заверил, что никаких законов не нарушает. К повышенному вниманию, как утверждает артист, он уже привык. По словам Дронова, начиная с 2022 года, его неоднократно критиковали за разные аспекты образа и творчества, в том числе за дреды и кожаные штаны. Звезда российской эстрады считает, что вокруг него всегда будут люди, которые «найдут до чего докопаться».



«Можно быть патриотом и носить кожаные штаны, пользоваться всеми благами цивилизации, хорошо зарабатывать, носить дреды и быть Shaman’ом. Патриотизм — это свобода», — резюмировал певец.