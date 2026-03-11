В Госдуме высказались о переименовании группы «Иванушки International»
Депутат Милонов: название «Иванушки International» останется неизменным
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что группа «Иванушки International» сохранит своё название.
В беседе с NEWS.ru Милонов пояснил, что это наименование является запатентованной торговой маркой, поэтому процедура переименования коллектива юридически невозможна.
«Это определённая марка. Мы любим «Иванушек», называются ли они International или нет. Особенно, конечно, удачный цвет волос у солиста этого коллектива [Григорьева-Аполлонова]. Поэтому мы их и любим. Пусть ничего не боятся и не опасаются. Мы их всегда поддержим, потому что для нас они прежде всего «Иванушки», наши любимые исполнители хитов», — заявил парламентарий.Ранее композитор Игорь Матвиенко сообщил, что название группы «Иванушки International» может измениться из-за борьбы с англицизмами.