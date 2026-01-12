Адвокат Сафонова подал жалобу из-за требования Казачек проверить профпригодность

12 января 2026, 13:46

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокат Матвея Сафонова обратился в полицию в отношении экс-супруги футболиста, Анастасии Казачек, в ответ на её судебные иски. Один из них связан с требованием проверить профпригодность вратаря «ПСЖ».