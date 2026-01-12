Адвокат Сафонова подал жалобу из-за требования Казачек проверить профпригодность
Адвокат Матвея Сафонова обратился в полицию в отношении экс-супруги футболиста, Анастасии Казачек, в ответ на её судебные иски. Один из них связан с требованием проверить профпригодность вратаря «ПСЖ».
Как сообщает близкий к правоохранительным органам Telegram-канал, защитник спортсмена Андрей Крючков заявил, что не видит нарушений прав Казачек и считает её действия попыткой привлечь внимание СМИ. Сейчас Матвей и его адвокат подозревают бывшую жену в мошенничестве и просят полицию проверить, действительно ли она понесла все судебные расходы, на возмещение которых претендовала после дела об алиментах на их общую дочь.
Ранее Сафонов выплатил бывшей жене более 60 миллионов рублей в качестве алиментов, но вопрос о возмещении судебных расходов остаётся спорным.
