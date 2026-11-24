Адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной госпитализации в Италии
Адвокат Сергей Жорин впервые вышел на связь после экстренной госпитализации в Италии. Его слова приводит «СтарХит».
Сейчас мужчина находится в травматологическом отделении итальянской больницы. Жорин рассказал, что накануне перенёс операцию.
«Я только прихожу в себя. Пока на обезболивающих. Вчера сделали операцию, всё прошло хорошо. Подробности расскажу чуть позже», — поделился Сергей.При этом адвокат скорректировал информацию о том, что потерял сознание в стоматологической клинике, о чём ранее сообщила его бывшая жена Наталья Рагозина.
«Очень мило и трогательно, что Наталья Юрьевна за меня беспокоится. Она мне писала, но я только потихонечку в себя прихожу», — добавил он.Сергей подчеркнул, что стоматология в его ситуации абсолютно ни при чём.