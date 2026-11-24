24 ноября 2026, 14:42

Александр Яцко рассказал о трудностях в работе с Владимиром Бортко на съёмках

Александр Яцко (Фото: кадр из сериала «Тайная жизнь Маргариты»)

Актёр Александр Яцко рассказал, что ему было тяжело работать с режиссёром Владимиром Бортко на съёмках сериала «Сталин».





В беседе с «Газетой.Ru» артист объяснил это сложностью их характеров.

«Я склонен к авторитарному стилю, поэтому Лаврентий Павлович Берия (Александр Яцко сыграл его в сериале «Сталин» — прим. ред.) мне близок. Это проявляется в характере, в общении с близкими, партнёрами по театру, актёрами, с которыми работаю как режиссёр. <…> С Владимиром Бортко нам было трудно, потому что он тоже авторитарен. Когда два таких человека сталкиваются, искры летят — просто мама не горюй! Но последнее слово было за мной, естественно», — заявил Яцко.