«Практически одна»: Фигуристка Алина Загитова назвала самый нелюбимый Новый год
Загитова назвала Новый год на гастролях в Санкт-Петербурге худшим в своей жизни
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на премии VOICE Man Awards назвала Новый год на гастролях в Санкт-Петербурге худшим в своей жизни.
В беседе с NEWS.ru спортсменка отметила, что тогда ощущала крайнее одиночество.
«Единственный Новый год, который я не люблю, — когда я была на гастролях в Санкт-Петербурге. Я не стала звать с собой родителей, им бы не понравилось в отеле. Я отмечала практически одна, и я бы не хотела это повторять», — подчеркнула Алина.Загитова рассказала, что каждый Новый год встречает с родителями — это их давняя традиция. При этом фигуристка не исключила, что 31 декабря будет работать.
«Мне кажется, если у публичного человека есть силы и желание работать в Новый год, то почему бы и нет», — отметила она.Фигуристка добавила, что не следует за праздничными трендами. Как правило, она встречает Новый год в пижаме, а не в пышных платьях.