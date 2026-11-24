24 ноября 2026, 14:03

Загитова назвала Новый год на гастролях в Санкт-Петербурге худшим в своей жизни

Алина Загитова (Фото: Telegram @azagitova_official)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на премии VOICE Man Awards назвала Новый год на гастролях в Санкт-Петербурге худшим в своей жизни.





В беседе с NEWS.ru спортсменка отметила, что тогда ощущала крайнее одиночество.

«Единственный Новый год, который я не люблю, — когда я была на гастролях в Санкт-Петербурге. Я не стала звать с собой родителей, им бы не понравилось в отеле. Я отмечала практически одна, и я бы не хотела это повторять», — подчеркнула Алина.

«Мне кажется, если у публичного человека есть силы и желание работать в Новый год, то почему бы и нет», — отметила она.