Адвокат Слезкина предупредила об уголовной ответственности за выращивание вьюнка
Выращивание на приусадебных участках ипомеи трехцветной (известной также как вьюнок или «утренняя слава») может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Об этом в беседе с ТАСС рассказала юрист Адвокатской палаты Москвы Олеся Слезкина.
Эксперт пояснила, что цветок входит в перечень растений, за культивирование которых предусмотрена ответственность, наравне с коноплей, маком и другими видами. Кроме того, под действие закона подпадают грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.
Важно, что наказание грозит не только за целенаправленное выращивание «запрещенки», но и за бездействие. Если владелец участка не уничтожает случайно появившиеся на его территории саженцы, то он может быть привлечен к ответственности по статье о непринятии мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, резюмировала Слезкина.
