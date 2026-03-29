Достижения.рф

Адвокат Слезкина предупредила об уголовной ответственности за выращивание вьюнка

Фото: iStock/Irina Starikova

Выращивание на приусадебных участках ипомеи трехцветной (известной также как вьюнок или «утренняя слава») может повлечь административную или даже уголовную ответственность. Об этом в беседе с ТАСС рассказала юрист Адвокатской палаты Москвы Олеся Слезкина.



Эксперт пояснила, что цветок входит в перечень растений, за культивирование которых предусмотрена ответственность, наравне с коноплей, маком и другими видами. Кроме того, под действие закона подпадают грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

Важно, что наказание грозит не только за целенаправленное выращивание «запрещенки», но и за бездействие. Если владелец участка не уничтожает случайно появившиеся на его территории саженцы, то он может быть привлечен к ответственности по статье о непринятии мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, резюмировала Слезкина.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0