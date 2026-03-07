Россиянам рассказали, можно ли дачникам ставить глухой забор между участками в 2026 году

07 марта 2026, 06:08

Депутат Чаплин разъяснил правила установки глухих заборов на российских дачах

Фото: iStock/itpow

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил, имеют ли российские дачники право на установку глухого забора в 2026 году. Его слова передает RT.





Чаплин отметил, что нормы различаются в зависимости от типа территории. На землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) законодательство достаточно лояльно: сплошной забор ставить можно, его высота обычно ограничена 2–2,2 метра. Однако необходимо сверяться с местными правилами, так как муниципалитеты вправе вводить свои корректировки.





Бесплатные земельные участки в Подмосковье получили более 2600 врачей

«Если границы не уточнены, не проведено межевание, любое строительство становится рискованным: вы можете случайно захватить чужую землю, и тогда суд обяжет сносить ограждение за свой счёт», — пояснил в беседе с RT депутат.