Россиянам рассказали, можно ли дачникам ставить глухой забор между участками в 2026 году
Депутат Чаплин разъяснил правила установки глухих заборов на российских дачах
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин разъяснил, имеют ли российские дачники право на установку глухого забора в 2026 году. Его слова передает RT.
Чаплин отметил, что нормы различаются в зависимости от типа территории. На землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) законодательство достаточно лояльно: сплошной забор ставить можно, его высота обычно ограничена 2–2,2 метра. Однако необходимо сверяться с местными правилами, так как муниципалитеты вправе вводить свои корректировки.
В садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) ситуация иная — с середины 2025 года действует прямой запрет на глухие ограждения между участками, чтобы не затенять соседние наделы. Разрешены только прозрачные или решётчатые конструкции.
В качестве компромисса Чаплин предложил комбинированный забор: нижнюю часть высотой до 70–75 сантиметров можно сделать глухой для защиты от сорняков, а верхнюю — из просвечивающих материалов. Он также напомнил о важности точного расположения забора строго по меже.
«Если границы не уточнены, не проведено межевание, любое строительство становится рискованным: вы можете случайно захватить чужую землю, и тогда суд обяжет сносить ограждение за свой счёт», — пояснил в беседе с RT депутат.По его словам, от забора до жилого дома соседа всегда должно быть не менее трёх метров, до бани или гаража — метр, до высоких деревьев — от двух до четырех метров. При этом при возведении стандартного прозрачного забора письменное разрешение соседа не обязательно, хотя получить это согласие лишним не будет — на всякий случай.