Дачников предупредили о штрафе за неиспользование участка по назначению

18 марта 2026, 12:34

Юрист Русяев: дачникам грозят штрафы от 20 тысяч рублей за простой земли

Юрист Илья Русяев предупредил владельцев дачных участков о возможных штрафах за использование земли не по целевому назначению.





Сумма взыскания может составить от 20 тысяч рублей. Как пояснил специалист в беседе с NEWS.ru, закон обязывает собственников начать освоение садового или огородного участка в течение трёх лет.

«Причём для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с указанной даты. Штраф за неиспользование для граждан составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей», — пояснил эксперт.