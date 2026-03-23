Подмосковным дачникам дали полезные советы по весенней подготовке участков

23 марта 2026, 18:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С наступлением весны перед владельцами дачных и частных участков встаёт задача подготовки к новому сезону. Основные рекомендации перечислили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Начинать подготовку лучше с очистки территории от старых листьев, ветвей и другого растительного мусора. Далее нужно провести глубокую перекопку грунта примерно на штык лопаты. Во время обработки желательно вносить удобрения. Хорошо подойдут компост, древесная зола и смеси минеральных подкормок.

«Особое внимание стоит уделить борщевику. Если он растёт на частной территории, ответственность за его удаление лежит на владельце участка. За наличие сорняка предусмотрены штрафы. Самостоятельно бороться с борщевиком не нужно, так как это требует специальных мер предосторожности. Лучше обратиться в специализированные службы, которые профессионально занимаются уничтожением вредного растения», – отметили в ведомстве.

«Теплицу следует размещать не ближе метра от забора соседнего участка. Это обеспечивает свободный доступ для обслуживания, предотвращает попадание стока дождевой воды на соседнюю территорию и позволяет соблюсти нормы пожарной безопасности. Каркас лучше выбирать металлический – он прочнее и долговечнее деревянного. Для покрытия лучше всего подойдёт сотовый поликарбонат. Этот прочный и прозрачный материал отлично сохраняет тепло. Предусмотрите окна или двери для регулярной циркуляции воздуха внутри теплицы, чтобы предотвратить болезни растений и обеспечить комфортную температуру», – посоветовали в Минсельзозпроде.