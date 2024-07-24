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Главная / Новости / Общество/ Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской1 налогов истёк

Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской1 налогов истёк

24 июля 2024, 16:53
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Срок давности по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истёк. Об этом заявил адвокат обвиняемой Булат Солтаханов.


В разговоре с РИА Новости защитник блогера уточнил, что срок давности по данному делу истёк 15 июля. Из-за этого Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по части 2 статьи 198 УК РФ. Решение об освобождении от ответственности может принять как следствие, так и суд, когда начнёт рассматривать дело, добавил адвокат.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвинялась в неуплате налогов в сумме 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала блогер находилась под домашним арестом, затем её препроводили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Блиновская уже несколько раз возмещала значительные суммы ранее не уплаченных налогов.

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#суд
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#налоги
В Клину капитально отремонтируют гимназию имени Татищева
24 июля 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание гимназии имени В.Н. Татищева, расположенное на улице Ленина в Клину, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Трёхэтажное здание, в котором располагается гимназия, было построено в 1975 году, его общая площадь составляет более 5,5 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для образовательного учреждения», — говорится в сообщении.
Работы планируется завершить в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 452 миллиона 515 тысяч 737 рублей 87 копеек. Заявки принимаются до 5 августа. Капремонт будет оплачен из бюджета Московской области.

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#капремонт
#школа
#комитет по конкуретной политике мо
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В щёлковском посёлке Фряново построят котельную
24 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную на 12 МВт планируется построить на Первомайской улице в посёлке Фряново городского округа Щёлково, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, информация о конкурсе на проведение работ размещена в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить инженерную и рабочую документацию, построить котельную и поставить на объект всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 103 миллиона 744 тысячи 372 рубля 74 копейки. Заявки принимаются до 2 августа.

Строительство будет оплачиваться из бюджетов Московской области и округа Щёлково.

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#котельная
#строительство
#щёлково
#комитет по конкуретной политике мо
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Специалист Абунина раскрыла влияние магнитной бури уровня G1 на здоровье
24 июля 2024, 15:43

Фото: iStock/murat4art

Специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина заверила, что начавшаяся утром 24 июля на Земле геомагнитная буря уровня G1 не нанесёт существенного вреда здоровью людей.
«Такие бури случаются в среднем, по статистике за много лет, раз в неделю. И ничего страшного в ней нет, большинство людей даже и знать не знает, что происходит. Она ни на что не влияет, ничего не ломает, никаких перебоев в связи и вреда здоровью не несёт», — пояснила в беседе с RT Абунина.

А председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин предупредил о мерах предосторожности при другой природной опасности – попадании шаровой молнии в дом.

«Шаровая молния может элементарно влететь в открытое окно, а ведет себя совершенно непонятно и непредсказуемо. Если она попала в квартиру, не надо пытаться ловить её или «прогонять» обратно в окно. Надо медленно, плавно как бы перетечь в другую комнату, закрыв за собой дверь. Это не разумное существо и специально за человеком она двигаться не будет», — отметил в беседе с «Москвой 24» Гринин.

Ранее завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.

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#солнце
#безопасность
#погода
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#наука
#молния
#земля
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Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по приведению в порядок торговых точек
24 июля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Московской области реализуется масштабная программа по приведению в порядок торговых объектов на вылетных магистралях и центральных улицах городов, округ Химки вошёл в тройку лучших муниципалитетов по реализации этой программы. Такие данные были приведены в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона, сообщает пресс-служба администрации Химок.
«На территории округа Химки расположено 104 торговых объекта у вылетных магистралей — Пятницкого и Ленинградского шоссе. В список на приведение в нормативный вид попали свыше 30 таких торговых точек. В настоящее время работы проведены на 24 объектах», — говорится в сообщении.
В число обновлённых торговых объектов вошёл строительный рынок на Ленинградском шоссе. Там поменяли окна и оформление фасадов.

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#химки
#торговля
#благоустройство
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Суд продлил арест Елене Блиновской
В Москве суд продлил арест блогеру Елене Блиновской
24 июля 2024, 15:37

Фото: istock / Wavebreakmedia

Мосгорсуд продлил до 19 августа срок ареста Елены Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации финансов и неправомерном обороте средств платежей. Решение огласил судья Андрей Суворов, передаёт РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 августа», — сказал судья.
На заседании следователь заявил, что основания для содержания «королевы марафонов» под стражей не изменились и не отпали, с вязи с чем меру пресечения необходимо продлить.

Защита Блиновской планирует обжаловать это решение. Адвокаты отмечают, что все лица уже ознакомились с материалами дела, расследование которого окончено, а значит блогерша не может помешать его ходу или надавить на свидетелей, чего опасалось следствие.

Сама Елена в ходе заседания посылала близким поцелуи и улыбалась. Но во время выступления заплакала, назвала себя патриотом РФ и сказала, что в СИЗО находится из-за показаний своей подруги Виктории, вместе с которой она праздновала Новый год.

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#новый год
#защита
#следствие
#сизо
#расследование
#новости
#рф
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Стало известно, где подрабатывают летом российские подростки
Опрос: Подростки летом подрабатывают продавцами и официантами
24 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/JackF

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские подростки летом в основном подрабатывают продавцами (13%), официантами (12%), а также расклейщиками объявлений (12%).
Кроме этих профессий среди подростков весьма популярны и та5кие специальности, как промоутеры, курьеры, работники в пунктах выдачи, комплектовщики товаров, аниматоры, работники кол-центров и другие.

Как пишет RT, основными целями подработки для подростков являются наличие карманных денег и накоплений.

А психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова раскрыла, как привить детям самостоятельность с раннего возраста. Так, она рекомендовала развивать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность, что можно делать с помощью игр. Кроме этого, специалист отметила, что уже в дошкольном возрасте для ребёнка можно выделить свою «зону ответственности» в рамках домашних дел.

«Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий, а затем следите за качеством их выполнения. Ребёнок сам увидит результат усилий», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Архипова.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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#дети
#работники
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#работа
#профессии
#подростки
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Россияне ответили, что вызывает негатив к компании при трудоустройстве
Опрос: Россиянам не нравится долгий ответ компаний
24 июля 2024, 15:02

Фото: iStock/fizkes

Опрос MANGO OFFICE показал, что 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании отметили, что негатив в отношении организации у них вызывает долгий ответ рекрутёра.
В то же время 80% респондентов признались, что готовы выбрать крупную компанию, рекрутёр которой отвечает быстрее компании-конкурента, а 96% опрошенных высказали мнение о том, что крупная организация должна сообщать кандидату о любых результатах собеседования.

«Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров. Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутёров и соискателей. Кандидаты считают, что крупные компании смогут намного быстрее нанимать сотрудников, если их рекрутеры будут отвечать быстрее и вежливее», — резюмировал в беседе с RT директор по продажам MANGO OFFICE Александр Шикинов.

В то же время начинающих бизнесменов пригласили на онлайн-семинар «Предпринимательские ошибки».

«Предпринимателям предлагают также бесплатное обучение в «Школе бизнеса МБМ». Онлайн-курс начинается 12 августа, а очные занятия пройдут с 19 по 23 августа. За пять дней участников научат искать и анализировать бизнес-идеи, дадут основы маркетинга, расскажут о юридических аспектах открытия и ведения своего дела и об особенностях бухгалтерского учёта», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы мэра Москвы.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.

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#трудоустройство
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На берегах Большого Медвежьего озера в Щёлкове собрали более 50 мешков мусора
24 июля 2024, 14:56

Фото: Елена Катасонова

Всероссийскую экологическую акцию «Вода России» провели в Щёлкове: волонтёры и экологи навели порядок на берегах Большого Медвежьего озера. Они собрали там свыше 50 мешков мусора, передаёт корреспондент Елена Катасонова.
«Мы четвёртый год собираемся на акции «Вода России» и очищаем водоёмы нашего округа. В этот раз расчистили берега Большого Медвежьего озера. Рады, что сегодня к нам присоединились волонтёры, трудовой отряд из досугового центра «Навигатор», сотрудники спортивного клуба «Медвежьи Озёра» и команда от компании «Газпром», — сказал главный эксперт отдела экологии охраны окружающей среды администрации округа Щёлково Кирилл Цурков.
Участниками акции стали около 40 человек, они собрали более 50 мешков с различными отходами — бытовым мусором, пластиком, железом и стеклом.

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#экологическая акция
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#уборка
#щёлково
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» заработал прокат электровелосипедов
24 июля 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Пилотный проект по прокату электровелосипедов реализуется в Московской области, к нему присоединился и музей-заповедник «Горки Ленинские», расположенный в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Электровелосипеды — это прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения. К тому же они вносят значительный вклад в улучшение экологии города. Мы всегда стремимся к повышению уровня комфорта для посетителей нашего музея-заповедника. В связи с этим рады объявить о запуске нового транспорта», – цитируются в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.
Узнать всё о прокатных тарифах, а также арендовать электровелосипед можно через сайт «Велобайк» или с помощью приложения «Велобайк». Для людей с безлимитными проездным на общественном транспорте, а также студентов и школьников предусмотрены бесплатные поездки.

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#ленинский городской округ
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