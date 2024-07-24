Адвокат Солтаханов: Срок давности по неуплате Блиновской1 налогов истёк

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Срок давности по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру Елене Блиновской, истёк. Об этом заявил адвокат обвиняемой Булат Солтаханов.
В разговоре с РИА Новости защитник блогера уточнил, что срок давности по данному делу истёк 15 июля. Из-за этого Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по части 2 статьи 198 УК РФ. Решение об освобождении от ответственности может принять как следствие, так и суд, когда начнёт рассматривать дело, добавил адвокат.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвинялась в неуплате налогов в сумме 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Сначала блогер находилась под домашним арестом, затем её препроводили в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста. Блиновская уже несколько раз возмещала значительные суммы ранее не уплаченных налогов.
Читайте также:
Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн
Блиновская погасила часть налогового долга
Раскрыта схема ухода Блиновской от налогов
Александр Бойцов