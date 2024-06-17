Раскрыта схема ухода Блиновской от налогов

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
«Королева марафонов» Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов. О схеме блогера рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, передает РИА Новости.
Как утруждает собеседница издания, были применены «агрессивные механизмы налоговой оптимизации» — перераспределение расходов на лиц, которые используют упрощённую систему налогообложения.
Все они вели работу в интересах блогера.
Также сообщается, что налоговики пошли навстречу Блиновской и снизили сумму недоимок. В результате по НДС она составила 733,414 миллиона рублей и по НДФЛ — 174,537 миллиона рублей.
В марте супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала представительница ФНС.
Все они вели работу в интересах блогера.
Также сообщается, что налоговики пошли навстречу Блиновской и снизили сумму недоимок. В результате по НДС она составила 733,414 миллиона рублей и по НДФЛ — 174,537 миллиона рублей.
В марте супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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Алина Юрчак