Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн

Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына
Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.
Согласно информации источника, после этого в ФНС были перечислены ещё около 44 миллионов рублей. «Королеве марафонов» осталось погасить ₽1 296 801 077.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Согласно информации источника, после этого в ФНС были перечислены ещё около 44 миллионов рублей. «Королеве марафонов» осталось погасить ₽1 296 801 077.
Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.
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Екатерина Коршунова