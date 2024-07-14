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Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на ₽40 млн

14 июля 2024, 15:31
Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что ещё 17 июня Блиновская должна была налоговой сумму в размере ₽1,411 млрд. С того момента она заплатила порядка 70 миллионов рублей, которые были получены за продажу квартиры отца, сократив долг до ₽1,341 млрд.

Согласно информации источника, после этого в ФНС были перечислены ещё около 44 миллионов рублей. «Королеве марафонов» осталось погасить ₽1 296 801 077.



Напомним, муж блогерши Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

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Фотограф NYT Миллс заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
14 июля 2024, 15:13

Фото: istockphoto/scanrail

Пулю, летевшую в миллиметрах от головы кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог запечатлеть фотограф The New York Times (NYT) Дуг Миллс, снимающий американских лидеров с 1983 года. Журналисты опубликовали соответствующий кадр.
Снимок Миллса оценил экс-агент ФБР Майкл Харриган. Пуля, со слов бывшего силовика, на фото летит ниже, чем необходимо для той, что пробила ухо Трампа, но здесь нет ничего особенного, поскольку преступник стрелял несколько раз.

Отмечается, что Миллс пользовался фотоаппаратом, способным снимать до 30 кадров в секунду. Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании во время встречи с избирателями в субботу, 13 июля. Инцидент расследуют.

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В США раскрыли новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
NBC: подозреваемый в покушении на Трампа был в одежде с атрибутикой оружия
14 июля 2024, 13:02

Фото: iStock/Artem Zakharov

Подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс был одет в футболку с атрибутикой YouTube-канала, который специализируется на огнестрельном оружии. Об этом информирует NBC News.
Отмечается, что на снимках тела возможного стрелка можно увидеть одежду с данной символикой. Стрелком оказался двадцатилетний гражданин США, который незадолго до совершения преступления выпустил в соцсети гневный ролик о ​том, как он ненавидит политику.

Напомним, покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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#покушение
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В сети появилось первое видео с Трампом после покушения
Опубликовано видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения
14 июля 2024, 10:47

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заместитель начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в социальной сети X первое видео с политиком после покушения.
На кадрах видно, как Трамп самостоятельно спускается с трапа самолета в аэропорту Ньюарк Либерти. Ожидается, что бывший глава американского государства проведет ночь на территории своего гольф-клуба.

Политика также сопровождают вооруженные охранники. Мартин также написала, что Трамп никогда не перестанет бороться за США.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.

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#сша
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#трамп
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В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин
14 июля 2024, 10:21

Фото: iStock/gutaper

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопилось более 700 машин. Об этом информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Отмечается, что время ожидания составляет порядка трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Согласно информации по состоянию на 9.00 мск, количество транспортных средств достигло 720.

Напомним, большие очереди перед въездом на Крымский мост стали фиксировать с началом курортного сезона, по этой причине было принято решение увеличить число постов досмотра с целью обеспечения безопасного проезда. По Крымскому мосту могут ездить легковые автомобили и автобусы.

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#крымский автомобили
#пробки
#движение
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В Госдуме объяснили, что поможет россиянкам рожать больше детей
Кузнецова: смелость и господдержка помогут россиянкам рожать больше детей
14 июля 2024, 06:26

Фото: iStock/Elena Gromova

Меры государственной поддержки, смелость и добрый пример отцов и матерей помогут россиянкам рожать больше детей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Она пояснила, что государство должно бороться с демографическим кризисом путём решения трёх вопросов. Во-первых, рождение ребёнка должно нести за собой прирост ресурсов, то есть повышение благополучия семьи.

Во-вторых, везде должна быть семейная инфраструктура, в виде, например, детских игровых комнат. С детьми должно быть удобно перемещаться в разных видах транспорта, посещать учреждения здравоохранения и иные места.

И, в-третьих, важно воспитание в духе традиционных семейных ценностей. Свыше 40% молодых россиян говорят, что не хотят строить свою семью по примеру родительской. Таким образом, необходимо вводить образцы поведения, которым бы следовали молодые семьи.

По словам Кузнецовой, она провела опрос на аудиторию в 60 тысяч человек. 90% респондентов сообщили, что им не хватает положительных образов семей, на которые можно было бы ориентироваться при построении собственной семьи.

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#госдума
#рождаемость
#семьи с детьми
#льготы
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#россияне
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В Нью-Йорке усилили меры безопасности вблизи башни Trump Tower
14 июля 2024, 02:52

Фото: iStock/100pk

Полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности вблизи небоскрёба Trump Tower и в других районах после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в мэрии города.
Заместитель мэра по коммуникациям Фабьен Леви сообщил в целях предосторожности полиция Нью-Йорка усилила своё присутствие по всему городу, а также в районе небоскрёба Трампа.

Ранее сообщалось, что на бывшего главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов. Политика с окровавленным ухом увели со сцены и экстренно доставили в больницу, где он прошёл медосмотр.

Стрелка, как сообщает Washington Post, ликвидировали.

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#дональд трамп
#нью-йорк
#стрельба
#митинг
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«Укрэнерго» закупит энергию у ещё не построенных электростанций
14 июля 2024, 00:08

Фото: iStock/jitendrajadhav

Компания «Укрэнерго» собирается закупать электроэнергию у ещё не построенных электростанций для сбалансирования системы. Об этом председатель правления компании Владимир Кудрицкий сообщил в интервью телеканалу «Общественный».
Отмечается, что организация будет на пять лет вперёд заключать контракты с пока не построенными электростанциями. Такой контракт можно будет предъявлять в банки для получения кредитования.

Таким образом, по словам Кудрицкого, частный бизнес сможет на пять лет вперёд просчитать финансовые инвестиционные модели.

Ближайший аукцион для инвесторов будет проведён через несколько недель.

По данным украинских властей, за последнее время страна лишилась половины (ровно 50%) своих мощностей генерации. Больше месяца в стране действуют графики отключения электроэнергии. В июне этого года Украина импортировала больше электроэнергии, чем за весь 2023 год.

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#украина
#энергетика
#контракт
#электроэнергия
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День Космы и Дамиана или Летние Кузьминки: традиции, история, поверья и приметы на 14 июля
14 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Nadezhda Vetrova

В воскресенье, 14 июля, православные чтут память двух святых братьев-чудотворцев Косму и Дамиана, бессребреников и врачевателей, живших в III – IV веке в Риме. В русской традиции этот день привыкли называть Днем Кузьмы и Демьяна, а в некоторых районах название слилось в одно слово – Кузьмодемьян (Козьмодемьян). В народном календаре этот день стал называться Летние Кузьминки или бабий праздник. Христианские традиции со временем обросли поверьями, обрядами, приметами и поговорками. Предки строго соблюдали запреты, зная, что можно и что нельзя делать в этот день.
Подробнее об истории, традициях и поверьях расскажет редакция «Радио 1».

День Космы и Демьяна — история

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Православная церковь почитает три пары святых с одинаковыми именами, но живших, как считается, в разные периоды времени и в разных странах. Летом, 14 июля, верующие чтят Косму и Дамиана Римских. Братьев Асийских и Аравийских прославляют в ноябре и октябре соответственно.

Согласно житию, Римские Косма и Дамиан жили при императоре Марке Аврелии Карине, спасая и исцеляя больных, обращая людей к вере в Иисуса Христа, что однажды привлекло к ним внимание властей. Братьев поймали и отправили на суд, где они продолжили проповедовать христианство даже перед лицом императора. Когда Карин продолжил настаивать на наказании, Косма и Дамиан помолились Богу, чтобы тот поразил правителя внезапной болезнью, и Святой Дух помог им. Люди, увидевшие чудо, уверовали во Христа, а братья исцелили императора и были отпущены.

Однако старый врачеватель, который когда-то обучил Косму и Демьяна целительству, стал завидовать им. Заманив далеко в горы под предлогом собирательства редких лекарственных трав, наставник убил их, а тела мученически погибших братьев сбросил в реку.

Летние Кузьминки — традиции

Фото: iStock/undefined undefined
С годами на Руси этот день породил множество народных примет, поверий и традиций.

В старину на Летние Кузьминки женщины с утра варили общую кашу, к которой каждая хозяйка давала часть своих продуктов. Перед тем, как приступить к трапезе, предки молились святым Косме и Дамиану, а кашей потом угощали соседей, друзей и родных, а также путников и нищих.

Так как в середине июля сенокос и страдная пора в самом разгаре, мужчины работали в поле, начинали прополку огородов. В этот же период становилось можно собирать корневые овощи на продажу.

Работать в поле, согласно поверьям, нужно было в красно-белых рубахах с цветочной вышивкой, чтобы в жизнь труженика пришли радость и благополучие.

На Летние Кузьминки было принято собирать ягоды — малину и крыжовник. Считалось, что варенье, сваренное из них в этот день, было особенно вкусным.

Женщины в течение дня также занимались домашними делами. Запрета на работу на кухне и на уборку не было.

Вместе с тем в течение дня из полевых растений плели венки, которым в этот день приписывали способность исполнять любые желания, если носить их до поздней ночи.

Ближе к вечеру девушки ходили в гости, угощали соседей и устраивали посиделки с долгими беседами и звонкими песнями. Также было принято гадать на любовь и суженого, «прикалывать» к себе молодых людей. Брали с собой ветку крыжовника, подходили к приглянувшимся парням и слегка кололи их.

Приметы о погоде на 14 июля

Фото: iStock/NetPix
  • переменный ветер связывали с затяжными дождями;
  • желтые листья на деревьях считали предвестником ранней осени, холодного и дождливого сентября;
  • утренняя роса и вечерний туман, считалось, принесут с собой две недели знойной жары;
  • если ночью на небе мерцают звезды, то предрекали грозовые дожди на утро;
  • луна отсвечивает красным цветом — ждали ветреную погоду;
  • громкий крик сороки, по поверьям, говорил о приближающемся многодневном зное;
  • безоблачное небо и нарастающую жару связывали с приближением долгой и приятной погоды;
  • если мыши начали вить гнезда в сукне, обещали обилие снега зимой.

Приметы о будущем на 14 июля

Фото: iStock/LesDaMore
  • считалось, что сны в этот день — всегда вещие;
  • если приснился ключ, книга или письмо — ожидали большие перемены в скором будущем;
  • прерывистый огонь у свечи — стоит ждать гостей;
  • если насекомые ползут на север, то на утро у коров ожидали много молока.

Что можно делать 14 июля

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
В этот день православные верующие читали молитвы Косме и Дамиану. Днем ходили в церковь, где просили святых о богатом урожае. Братьев также считали покровителями скота, потому в этот день молились и о домашних животных.

Согласно другим поверьям, Косму и Дамиана называли божиими кузнецами, потому их просили об успехах в кузнечном деле и считали грехом работать с железом в этот день.

Также в этот день божии кузнецы ковали свадьбы, как бы закрепляли нравственные цепи, которыми связывали себя молодожены.

Что нельзя делать 14 июля

Фото: iStock/Dzurag
  • запрещалось предаваться грусти и унынию, а особенно плакать, иначе печаль будет преследовать еще долго;
  • не разрешалось делиться сокровенными тайнами и секретами — о них потом всем расскажут;
  • нельзя заниматься кузнечным делом в дань уважения Косме и Дамиану, иначе придет град и побьет урожай;
  • запрещалось ссориться, сплетничать и хвастаться — тем, кто ослушается, сулили 40 бедовых дней;
  • не стоит считать деньги после обеда, так как из-за этого грозили нищетой.

Поговорки на Летние Кузьминки

Фото: iStock/Studia72
  • огород — бабий доход;
  • на острую кóсу много сенокóсу;
  • Кузьма-Демьян пришли — на сенокос пошли;
  • вДень Кузьмы и Демьяны косить не рано;
  • пришел Демьян — вырвал с грядок бурьян;
  • много захочешь — пораньше на сенокос вскочишь.
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Боевики «Азова»* будут готовить школьных учителей на Украине
«Зеркало недели»: боевиков «Азова»* привлекут к подготовке учителей на Украине
13 июля 2024, 23:51

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине боевиков запрещённой в России террористической группировки «Азов»* привлекут к подготовке школьных учителей. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Отмечается, что организация присоединилась к обновлению школьного предмета «Защита Украины». Учителей будут готовить по стандартам НАТО.

В статье указывается, что военные должны «оживить устаревшую программу курса».

Напомним, что месяцем ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к пожизненному тюремному заключению одного из командиров батальона «Азов»* за отданные военным приказы обстреливать жилые дома в Мариуполе.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#террористы
#школа
#учителя
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