Блиновская погасила часть налогового долга

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей в счет погашения налоговой недоимки, используя средства от продажи квартиры своего отца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Ивана Морозова.
«Погашение произошло за счет продажи квартиры, принадлежащей отцу Елены, Олегу Анатольевичу. Средства от продажи поступают на аккредитив "Сбербанка", с которого затем производится уплата налогов», — заявил адвокат.По его словам, 70 миллионов рублей составляют продажную стоимость квартиры. Также сообщается, что Блиновская завершила ознакомление с материалами своего уголовного дела.
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