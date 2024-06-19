Адвокат сообщил дату выхода Никиты Белых из колонии

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет за получение взяток, выйдет на свободу 21 июня. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в интервью РИА Новости.
Ранее адвокат уточнял, что срок заключения Белых истекает 24 июня, последний день наказания — 23 июня. Поскольку это выходной день, его могли освободить либо 21 июня, либо 24 июня.
Грохотов также отметил, что Белых планирует присутствовать на заседании Кировского областного суда 28 июня. «Он будет там как подсудимый, его явка обязательна. Он намерен присутствовать», — добавил адвокат.
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«Выйдет 21 числа в первой половине дня из СИЗО-1 в Кирове», — сообщил адвокат агентству.
Грохотов также отметил, что Белых планирует присутствовать на заседании Кировского областного суда 28 июня. «Он будет там как подсудимый, его явка обязательна. Он намерен присутствовать», — добавил адвокат.
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Артем Кузьмин