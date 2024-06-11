Сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму

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Замоскворецкий суд в Москве арестовал сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН Александра Смирнова на 2 месяца за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Телеграм-канале.
«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности», — сказано в публикации.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Смирнову грозит до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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