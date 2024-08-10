Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей

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Двое фигурантов по делу заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина – Алексей Высоков и Елена Гришина – находятся в СИЗО, несмотря на признание своей вины, сообщил агентству ТАСС адвокат одного из обвиняемых Кирилл Кудымов.
«Высоков и Гришина, несмотря на все усилия защитников, находятся в СИЗО. Мера пресечения им смягчена не была», – отметил он.
Как отмечает агентство со ссылкой на следователей, Высоков и Гришина, будучи на свободе, могут скрыться или оказывать влияние на свидетелей. Защита не согласна с этими доводами и считает, что обвиняемые должны быть помещены под домашний арест.
Накануне 2-й западный военный суд постановил оставить под стражей подсудимого Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. В результате апелляция на решение 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля о продлении срока содержания офицера под стражей до 21 октября была отклонена.
Также стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали свою вину и дали признательные показания.
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Министерства обороны.
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Александр Климов