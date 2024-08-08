Родовое поместье Иванова могут передать под нужды бойцов СВО

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Родовое поместье экс-замминистра обороны России Тимура Иванова в Тверской области призвали превратить в санаторий для бойцов СВО. Соответствующее обращение на имя главы Минобороны Андрея Белоусова направило движение «Ветераны России».
Ранее сообщалось, что поместье оказалось самостроем. Генеральный план постройки был значительно скорректирован в 2019 году уже после публичных слушаний, в ходе которых было получено одобрение на строительство от совета местных депутатов и главы Алфёровского сельского поселения Ольги Кудряшовой.
В результате Иванов незаконно в режиме строжайшей секретности застроил водоохранную зону.
После ареста Иванова движение «Ветераны России» предложило передать дом и участок под нужды бойцов СВО, поскольку это будет честно и справедливо по отношению к защитникам страны.
В случае принятия этого предложения, Минобороны переоборудует особняк и территорию на берегу Волги под санаторий.
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В результате Иванов незаконно в режиме строжайшей секретности застроил водоохранную зону.
После ареста Иванова движение «Ветераны России» предложило передать дом и участок под нужды бойцов СВО, поскольку это будет честно и справедливо по отношению к защитникам страны.
В случае принятия этого предложения, Минобороны переоборудует особняк и территорию на берегу Волги под санаторий.
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Анастасия Чинкова