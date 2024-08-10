Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

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Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняет в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Речь идет о квартире площадью 105,3 квадратных метра в первоклассном комплексе на западе Москвы, недалеко от Рублевского шоссе. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости составляет около 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал себя виновным по делу о получении крупной взятки. Защита планирует обжаловать решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.
Кузнецов обвиняется в получении взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде домов и земельных участков от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.
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Ранее сообщалось, что бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал себя виновным по делу о получении крупной взятки. Защита планирует обжаловать решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.
Кузнецов обвиняется в получении взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде домов и земельных участков от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.
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Александр Климов