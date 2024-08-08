«Строго наказать»: у МО попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область

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Организация «Армия защитников Отечества» попросила «строго наказать» экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отправкой в Курскую область. О таком предложении рассказал руководитель движения Иван Отраковский в ходе разговора с Telegram-каналом Mаsh.
Отмечается, что соответствующие обращения уже были направлены в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет.
По словам Отраковского, Попов является профессиональным и опытным военным, который смог остановить продвижение ВСУ в Запорожской области. В связи с этим «Армия защитников Отечества» простит отменить ему домашний арест и направить его в Курскую область, где в настоящее время ведутся активные бои.
Накануне Попов, которого обвиняют в причастности к хищению свыше 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей, заявил, что решение суда об отправке его под домашний арест незаконно.
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По словам Отраковского, Попов является профессиональным и опытным военным, который смог остановить продвижение ВСУ в Запорожской области. В связи с этим «Армия защитников Отечества» простит отменить ему домашний арест и направить его в Курскую область, где в настоящее время ведутся активные бои.
Накануне Попов, которого обвиняют в причастности к хищению свыше 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката на сумму более 130 миллионов рублей, заявил, что решение суда об отправке его под домашний арест незаконно.
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Анастасия Чинкова