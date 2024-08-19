Адвокат Тарнопольская признала возможное банкротство Блиновской

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Партнёр коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Светлана Тарнопольская назвала возможным признание судом блогера Елену Блиновскую банкротом.
«Признание банкротом и введение процедуры реализации имущества вполне возможно. Особенно если целью такого банкротства, как заявлено, является реализация имущества именно для погашения налоговой задолженности. «Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд назначить в таком банкротстве не даст», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тарнопольская.
Она добавила, что если банкротство всё же признают, то продать недвижимость, на которую наложен арест в рамках этого уголовного дела станет непростой задачей.
Ранее стало известно, что «Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода.
Читайте также:
Блиновской продлили арест на полгода
Суд приступил к рассмотрению дела Блиновской об уклонении от уплаты налогов
«Королева марафонов» Блиновская не выплатила государству около 1,2 млрд рублей долга
Мелисса Тимофеева