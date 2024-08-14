«‎Королева марафонов» Блиновская не выплатила государству около 1,2 млрд рублей долга

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогер Елена Блиновская не выплатила государству примерно 1,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.
В конце апреля 2023 г. Блиновская была задержана при попытке выехать в Белоруссию. Она находится в СИЗО № 6 «Печатники». Блогерша живет в «малой» камере на четырех человек, которая обладает неприятным недостатком — отсутствие душа. Помимо этого, в СИЗО есть парикмахерский и маникюрный кабинет.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова пояснила, что долг блогерши перед налоговой сейчас составляет менее четверти от всей суммы задолженности. Ранее сообщалось, что «королева марафонов» выплатила 230 млн рублей. Юрист Иван Морозов, который представлял интересы блогера, отметил, что сумма была сформирована по всем обязательствам перед государством в целом, в нее входят долги, не фигурирующие в уголовном деле.
До этого прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «королевы марафонов» Блиновской. Ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.
Первое заседание по судебному процессу назначено на 14 августа в Савеловском суде Москвы. На закрытых предварительных слушаниях будет рассматриваться вопрос о мере пресечения.
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Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «королевы марафонов» Блиновской
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова пояснила, что долг блогерши перед налоговой сейчас составляет менее четверти от всей суммы задолженности. Ранее сообщалось, что «королева марафонов» выплатила 230 млн рублей. Юрист Иван Морозов, который представлял интересы блогера, отметил, что сумма была сформирована по всем обязательствам перед государством в целом, в нее входят долги, не фигурирующие в уголовном деле.
До этого прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу «королевы марафонов» Блиновской. Ей предъявлены обвинения по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов, легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, а также за незаконный оборот платежных средств.
Первое заседание по судебному процессу назначено на 14 августа в Савеловском суде Москвы. На закрытых предварительных слушаниях будет рассматриваться вопрос о мере пресечения.
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Дарья Осипова