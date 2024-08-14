Суд приступил к рассмотрению дела Блиновской об уклонении от уплаты налогов

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Савеловский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению дела блогера и тренера, «королевы марафонов» Елены Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей.
В настоящее время проходит предварительное слушание в закрытом судебном заседании, передаёт «РЕН ТВ». Журналисты в зал допущены не были. Также посетителей попросили освободить этаж, чтобы спокойно провести Блиновскую в зал заседаний.
Как установили следователи, блогер при пособничестве своего мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, Блиновская совершала неправомерный оборот средств. Она получила доступ к электронным средствам платежей двух подконтрольных юридических лиц и осуществляла платежи по счетам этих организация для отмывания денег.
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Александр Бойцов