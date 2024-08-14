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«Королеве марафонов» Елене Блиновской продлили арест на полгода, сообщает столичная прокуратура.
«По результатам предварительного слушания по ходатайствам государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев», — сообщили в ведомстве.
В апреле прошлого года Блиновсую взяли по подозрению в мошеннических действиях с целью ухода от налогов. Примерно год фигурантка была под домашним арестом.
Позже ее мужу Алексею инкриминировали статью о пособничестве, теперь его дело в отдельном производстве. По словам защиты Блиновской, 15 июля вышел срок давности по статье об уклонении от налогов.
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Никита Кротов