Врачи рассказали о состоянии проглотившего на уроке иголку от циркуля семиклассника

08 сентября 2026, 03:13

ТАСС: Состояние проглотившего иголку от циркуля школьника оценивается как стабильное

Фото: iStock/Farknot_Architect

Медики на Камчатке продолжают наблюдать за состоянием мальчика, который ранее проглотил иголку от циркуля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевую детскую больницу.





Напомним, что об инциденте, который произошел прямо во время школьных занятий, стало известно рано утром 7 сентября. Семикласснику потребовалась медицинская помощь, и его доставили в больницу. Изначально поступала информация о том, что подросток пострадал в Петропавловске-Камчатском, но, по уточненным сведениям, все случилось в городе Елизово.





«Сегодня на рентген-оборудовании иголка не видна, состояние ребенка стабильное», — рассказали врачи.