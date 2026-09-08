Россияне все чаще считают дачу полноценным вторым жильем

08 сентября 2026, 07:24

Фото: iStock/VvoeVale

Почти каждый второй владелец дачи в России воспринимает загородный дом как место для постоянного проживания, а не только для летнего отдыха. Так ответили 43% участников исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», тогда как год назад эту позицию разделяли 23% респондентов.