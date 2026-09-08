Россияне все чаще считают дачу полноценным вторым жильем
Почти каждый второй владелец дачи в России воспринимает загородный дом как место для постоянного проживания, а не только для летнего отдыха. Так ответили 43% участников исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», тогда как год назад эту позицию разделяли 23% респондентов.
«Газета.Ru» сообщает, что среди тех, для кого дача стала вторым домом, 38% увеличили траты на ее благоустройство за последние 12 месяцев. Еще 42% сохранили прежний бюджет, а 20% сократили расходы. В среднем владельцы готовы выделить на повышение комфорта за городом 74 тысячи рублей в год.
Чаще всего россияне планируют покупать технику для дома и участка — такой вариант выбрали 27% опрошенных. На садовую мебель готовы потратить деньги 23% участников, на связь и интернет — 19%. Еще 17% назвали приоритетом освещение территории, 14% — автополив и инженерные коммуникации.
Для 29% владельцев ключевой задачей остается подготовка дома к холодному сезону. Они рассматривают вложения в отопление, утепление и другие решения для осенних и зимних поездок. Обновить кухню хотели бы 26% респондентов, обустроить рабочую зону — 21%. Улучшение санузла важно для 14%, дополнительные спальные места для гостей — для 10%.
При выборе между ремонтом квартиры и вложениями в загородный дом 39% участников отдали предпочтение даче. Годом ранее такой вариант выбирали 19% владельцев. В исследовании участвовали три тысячи россиян.
Читайте также: