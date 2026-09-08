Эксперт Банки.ру посоветовала восстановить накопления после отпуска
После летних поездок стоит пересмотреть семейный бюджет, отказаться на время от спонтанных покупок и пополнить финансовый резерв. Такой совет дала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
В первую очередь эксперт в беседе с «Газетой.Ru» предложила сопоставить реальные траты с первоначальными планами. Такой анализ поможет заметить статьи расходов, где семья регулярно выходит за намеченный лимит, и точнее рассчитывать бюджет в следующие месяцы.
Осенью важно предусмотреть затраты на школу, сезонную одежду и рост коммунальных платежей. Деньги на подарки, путешествия и дорогие покупки Солдатенкова рекомендует собирать заранее, откладывая небольшую сумму каждый месяц.
Для контроля личных финансов можно придерживаться правила «50/30/20». На обязательные нужды следует направлять половину дохода, на досуг и личные желания — 30%, еще 20% — оставлять в накоплениях. После отпуска долю сбережений допустимо увеличить, сократив расходы на развлечения и необязательные приобретения.
Финансовая подушка должна оставаться главной целью, подчеркнула специалист. Ее объема должно хватать на жизнь семьи в течение трех-шести месяцев. При этом не стоит размещать весь резерв на срочных вкладах: часть средств необходима в свободном доступе на случай непредвиденных ситуаций.
Сократить расходы на обучение поможет социальный налоговый вычет. В него разрешено включить до 110 тысяч рублей, потраченных на образование одного ребенка. Для собственного обучения и лечения предусмотрен общий годовой лимит в 150 тысяч рублей.
Кроме того, эксперт посоветовала проверить комиссии по картам, отменить ненужные подписки и платные сервисы, а затем оценить доступные категории кешбэка. Кредитной картой после отпуска стоит пользоваться лишь при возможности закрыть весь долг до завершения льготного периода.
Читайте также: