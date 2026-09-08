Эксперт Банки.ру посоветовала восстановить накопления после отпуска

08 сентября 2026, 07:40

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После летних поездок стоит пересмотреть семейный бюджет, отказаться на время от спонтанных покупок и пополнить финансовый резерв. Такой совет дала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.