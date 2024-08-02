Адвокат Винника рассказал о причинах отказа включить россиянина в обмен

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Адвокат Александра Винника Аркадий Бух объяснил, что его подзащитный еще не осужден в США и поэтому не мог быть включен в сделку по обмену, передает РИА Новости.
«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться», – отметил юрист.
Он также заявил, что существует закономерность, согласно которой правительства США и России редко освобождают людей, которые еще не осуждены. Поэтому кажется маловероятным, что Винник будет обменен. Бух добавил , что встретился с Винником 1 августа и заявил о хорошем состоянии подзащитного
Ранее Вера Винник, мать арестованного в США по обвинению в создании криптовалютной биржи BTC-e гражданина России Александра Винника, заявила, что ее сын был исключен из списка обмена заключенными по неизвестным причинам.
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Александр Климов